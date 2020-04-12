Этот экземпляр Cadillac Coupe DeVille 1968 года не является аутентичным, он был изрядно доработан для SEMA Show в 2016 году, из-за чего теперь ценится не так высоко.

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Cadillac Coupe DeVille 1968 года, восстановленный и модифицированный для SEMA Show в 2016 году, в настоящее время продается на eBay по невероятной для подобных машин цене — 42 900 долларов (более 3 млн рублей). При этом пробег автомобиля составляет 73 982 мили (119 062 км).

Забавно, но автомобиль выставляется на eBay не в первый раз. Ранее владелец пытался избавиться от него в сентябре прошлого года, безуспешно.

На этот раз продавец сделал фотосессию с участием не совсем одетой блондинки, чтобы добавить «сексуальную привлекательность» лоту. Конечно, девушка не имеет отношения к автомобилю — она просто модель, но продавец явно надеется, что схема «купи это и получи то» сработает.

Купе DeVille было куплено у владельца в Аризоне, после чего его восстанавливали и модернизировали более 1000 часов. Статьи об автомобиле печатались потом в журналах, посвященных кастомайзингу, в том числе в Gauge и Underground Scene Magazine.

Купе оснастили, в частности, регулируемой пневматической подвеской, аудиосистемой JL с двумя 12-дюймовыми сабвуферами и разъемами Bluetooth, USB и AUX.

Аутентичным остался только двигатель Cadillac 427, и продавец указал, что тот недавно прошел техобслуживание.

Вот так надо занижать подвеску — показывает Cadillac Этот экземпляр Cadillac Coupe DeVille 1968 года не является аутентичным, он был изрядно доработан для SEMA Show в 2016 году, из-за чего теперь ценится не так высоко. Вот так надо занижать подвеску — показывает Cadillac

Мы нашли самое дурацкое объявление о продаже «уникального» автомобиля.

Фото: eBay