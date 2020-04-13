Дебют паркетника должен был состояться в Женеве, но сорвался из-за коронавируса. Стали известны некоторые технические характеристики автомобиля.

Материалы по теме Toyota делает кроссовер из Yaris — первые фото

Кроссовер ранее был заснят фотошпионами на тестах, но подробностей о техническом оснащении не сообщалось, известно лишь было, что он построен на платформе TNGA (GA-B) для компактных автомобилей. По сведению японского издания bestcarweb.jp, длина кузова новичка составит 4170 мм (+230 мм к хэтчбеку), а ширина и высота — 1765 мм (+20 мм) и 1555 мм (+85 мм) соответственно. Колесная база у кроссовера и хэтча будет одинаковая — 2560 мм.

На переднеприводный паркетник установят 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый атмосферник мощностью 91 л.с. и вариатор. Будет и полноприводный вариант, но, скорее всего, с гибридной силовой установкой на базе того же мотора.

Показать Ярис должны были 3 марта на Женевском автосалоне, потом презентацию отложили на осень, но могут сдвинуть и на весну 2021-го, так как ситуация в мире складывается сложная и покупателям сейчас не до новых автомобилей.

Имя Ярис новый автомобиль сохранит вряд ли, окончательное название объявят ближе к дате выхода на рынок.

Toyota Yaris эксперты признают одним из самых надежных автомобилей.



Фото: bestcarweb.jp