Праздник в самоизоляции: полицейские поют Happy Birthday

Эмоции 12-летнего парнишки надо видеть! Но, кажется, и служителям порядка это доставило массу удовольствия.

Не каждому подростку посчастливится получить вот такое поздравление. И да, такое могло случиться только в период разгула коронавируса. Американскому парнишке Уиллу исполнилось 12 лет, и он очень расстроился из-за того, что не смог увидеть друзей на вечеринке в честь дня рождения из-за коронавируса. Не знаем, что уж там сделали родители, но полицейские города Франклина вошли в положение: и поздравить подростка съехались, кажется, все спецмашины округа — с мигалками и звуковыми сигналами, все как положено. По-военному рассчитавшись, брутальные мужчины, как смогли, исполнили в громкоговорители песенку Happy Birthday, и это было очень трогательно и точно — незабываемо.

Чем занять себя, когда за руль нельзя? Мы подобрали для вас несколько занятий — с детьми и не только.



Видео:YouTube