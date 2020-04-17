Высокому уровню смертности на загородных дорогах способствуют «воскресные водители»

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Исследователи из University College London (UCL) изучили изменение характера ДТП в зависимости от урбанизации местности. И пришли к выводу, что чем густонаселеннее район, тем вероятность участия человека в ДТП повышается (логично!), однако одновременно с этим вероятность того, что это будет происшествие со смертельным исходом, уменьшается.

Также новые исследования показали, что так называемые «воскресные водители» являются способствующим фактором высокой смертности в ДТП на сельских дорогах, коих много в Англии и Уэльсе, пишет Autoexpress. Если в городах аварии со смертельным исходом не имеют привязки к дням недели, то в сельской местности у них есть четко выраженные пики в выходные дни, когда часть горожан стремится за город, а живущие в сельской местности, напротив, посещают города.

Специалисты UCL говорят, что сам характер аварий на сельских дорогах с большей вероятностью приводит к летальному исходу: превалируют лобовые удары между автомобилями, а также столкновения с неподвижными объектами (столбами, опорами мостов и проч.), причем происходят коллизии, как правило, на высоких скоростях, хотя на сельских дорогах Великобритании действуют ограничения скорости в 40 миль/ч.

Отмечают исследователи и возраст участников ДТП: за городом живет большое количество пожилых людей, для которых последствия аварии становятся летальными чаще, чем для молодых.

Тем временем в России Центр организации дорожного движения настаивает на снижении нештрафуемого порога скорости (возможность превышать скорость на 19 км/ч позволяет разгоняться до 79 км/ч в городе), но глава МВД против.

Фото: Никита Ващенко/unsplash