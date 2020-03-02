Глава МВД высказался против изменения нештрафуемого порога

Руководство МВД не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении водителями разрешенной скорости.

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога превышения разрешенной скорости. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я против снижения порога администрируемого до 10 километров в час. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами — улучшение качества дорог со всеми другими составляющими», — говорит Колокольцев.

Кроме того, полицейский считает, что на ряде трасс нужно увеличивать скоростной лимит. К слову, водители часто негодуют по поводу непонятных ограничений скорости до 60 км/ч на трассах, оборудованных отбойниками, надземными пешеходными переходами и имеющих по восемь полос движения, что, по их мнению, делается исключительно для того, чтобы выписать как можно больше штрафов, а не для того, чтобы сделать движение безопаснее.

Возможно, ответственные за ограничение скоростного режима люди берут пример с Англии и, в частности, с Лондона, в центре которого с сегодняшнего дня введено ограничение скорости до 20 миль в час (32 км/ч). В ходе нововведения водители в шутку предлагают ограничить скорость еще, чтобы автомобили двигались не быстрее пешехода. Тогда можно будет вспомнить правило, существовавшее в дни первых автомобилей, когда перед машиной должен был идти человек с флажком.

Напомним, что снизить нештрафуемый порог с 19 до 9 км/ч предложил в начале 2020 года глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. При этом он подчеркивал, что данная мера должна применяться в городах-миллионниках. Его поддержал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Как и предложение по снижению нештрафуемого порога, поправки в КоАП, готовящиеся Минюстом, вызвали шквал критики и будут пересмотрены.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин