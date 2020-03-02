Глава МВД высказался против изменения нештрафуемого порога
Руководство МВД не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении водителями разрешенной скорости.
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Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога превышения разрешенной скорости. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Я против снижения порога администрируемого до 10 километров в час. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами — улучшение качества дорог со всеми другими составляющими», — говорит Колокольцев.
Кроме того, полицейский считает, что на ряде трасс нужно увеличивать скоростной лимит. К слову, водители часто негодуют по поводу непонятных ограничений скорости до 60 км/ч на трассах, оборудованных отбойниками, надземными пешеходными переходами и имеющих по восемь полос движения, что, по их мнению, делается исключительно для того, чтобы выписать как можно больше штрафов, а не для того, чтобы сделать движение безопаснее.
Возможно, ответственные за ограничение скоростного режима люди берут пример с Англии и, в частности, с Лондона, в центре которого с сегодняшнего дня введено ограничение скорости до 20 миль в час (32 км/ч). В ходе нововведения водители в шутку предлагают ограничить скорость еще, чтобы автомобили двигались не быстрее пешехода. Тогда можно будет вспомнить правило, существовавшее в дни первых автомобилей, когда перед машиной должен был идти человек с флажком.
Напомним, что снизить нештрафуемый порог с 19 до 9 км/ч предложил в начале 2020 года глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. При этом он подчеркивал, что данная мера должна применяться в городах-миллионниках. Его поддержал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
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