Путин сам дает рекомендации по улучшению Ауруса

Также стало известно, когда в продажу поступят первые серийные автомобили.

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Подробности о тестировании автомобиля Aurus глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1». Министр отметил, что поскольку Путин стал активно использовать Aurus, в первое время он давал рекомендации, что в автомобиле следует изменить. В основном это касалось его технической работы. Все рекомендации президента были по делу и оперативно исполнялись, отметил Мантуров. Но уже давно президент ничего не говорил, значит «все нравится, и все работает качественно».

Также в интервью министр отметил, что первые серийные Аурусы передадут клиентам уже в марте 2021 года, серийное производство в процессе наладки. Пилотные автомобили выпустят в ноябре 2020 года. Серийно производить российские машины премиум-класса начнут в Елабуге в первом квартале 2021 года. В 2021 году выпустят 360 автомобилей, в 2022 году — 1724, в 2023 году — 4030, а в 2024 году — 5274 автомобиля.

На Аурусы уже поступило 700 предзаказов, это несмотря на то, что в начальной комплектации стоимость седана составит 18 млн рублей.

Напомним, в линейку представительских автомобилей российской марки Aurus входят: лимузин, внедорожник, седан и минивэн, они созданы в рамках проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП). Также в эту линейку входит электромотоцикл Aurus, он пойдет в серию не раньше 2022 года.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС