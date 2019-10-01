Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ — журнал За рулем

Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ

Грузовик всмятку, но водителю чудом удалось спастись.

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В этой аварии, возможно, не было бы ничего особенного, если бы не ее циклопические масштабы. А дело было так: КАМАЗ заправил карьерный самосвал БЕЛАЗ, и водитель гигантской 130-тонной машины решил, что топливозаправщик отъехал на безопасное расстояние. Сделав неловкий маневр, он наехал на кабину КАМАЗа. Немаленький грузовик буквально расплющило, но водителю благодаря хорошей реакции удалось выскочить.

Фото и обстоятельства происшествия были опубликованы в паблике «Подслушано в Качканаре» соцсети ВКонтакте. Случилось это в минувшую субботу, в карьере Качканарского горно-обогатительного комбината (Средний Урал, Свердловская область).

Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ

Грузовик всмятку, но водителю чудом удалось спастись.

Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ — фото 1118827Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ — фото 1118825Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ — фото 1118826Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ

Фото: VK

Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ

Грузовик всмятку, но водителю чудом удалось спастись.

Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ — фото 1118827Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ — фото 1118825Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ — фото 1118826Нелепое происшествие — БЕЛАЗ наехал на КАМАЗ
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