Новый Mercedes-Maybach S-Class тестируют на Нюрбургринге

В объективы попал и сам автомобиль, и важные детали его интерьера.

Материалы по теме Mercedes-Maybach: да здравствует король!

Фотошпионы засекли новейший Mercedes-Maybach S-класса, проходящий испытание на трассе Нюрбургринг. Автомобиль на снимках полностью затянут в камуфляжную пленку, но кое-какие выводы сделать можно. Например, задняя часть визуально стала чуть массивнее, а задняя дверь поменяла силуэт — это может указывать как на общее увеличение габаритов модели, так и на удлиненную версию или полноценный лимузин.

Ручки дверей нового Mercedes-Maybach S-Class, вероятно, будут выполнены «всплывающими», как на Tesla Model 3, а несколько черных панелей в нижней части кузова могут означать наличие датчиков и систем помощи водителю, что, в свою очередь, намекает на появление у Майбаха продвинутой версии автопилота. А вот с силовым агрегатом для нового Mercedes-Maybach S-класса ясности пока нет.

У модели текущего поколения под капотом 6-литровый 612-сильный бензиновый V12, который в сочетании с 7-ступенчатой АКП разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,7 секунды, однако этот агрегат, если судить по последним тенденциям, может скоро уйти в прошлое, рассуждает издание Autoexpress. Заменой мог бы стать 604-сильный V8, который в семействе Mercedes-Benz S-Class применен на модели S 63 L.

В объективы фотографов на Нюрбургринге попали и фрагменты интерьера, который огромным «планшетом» мультимедийного комплекса, ниспадающим на тоннель пола, продолжает параллели с Tesla. Также в кадре мы видим большой экран приборной панели и рулевое колесо нового Mercedes-Maybach S-Class.

Ожидается, что стандартный седан Mercedes-Maybach S-Class увидит свет в 2020 году, а удлиненный вариант появится в 2021-м. В отношении цены нет пока даже ориентировочных цифр, однако она почти наверняка окажется несколько выше, чем прайс на нынешнее поколение. В России за седан Mercedes-Maybach S-Class просят минимум 9 900 000 рублей.

Часть элементов — и, в частности, стилистику оформления интерьера — у Майбаха переймет и новое поколение Mercedes-Benz S-Class, последний раз обновлявшееся в 2017 года.

Фото: Autoexpress, Motor1