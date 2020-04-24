Модель X2 появится в продаже в 2021 году и будет отличаться не только увеличенной решеткой радиатора.

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Главный конкурент Mercedes-Benz GLA — BMW X2 заканчивает испытания на дорогах общего пользования. Об этом свидетельствуют фотографии, на которых автомобиль имеет минимум камуфляжа.

У нынешнего X2 — круглые противотуманки под фарами, которые являлись весьма спорным дизайнерским решением. У обновленного автомобиля их не будет: на прототипе на их месте наклейки. Ранее они были удалены и у обновленного кроссовера X1. Тонкая каемка на фарах говорит о том, что их графика станет другой.

Бока и задняя часть кросс-купе практически без изменений, но не исключено, что появятся новые световые задние фонари, а также колесные диски нового дизайна и новые оттенки окраски кузова.

В салоне, скорее всего, мало что изменится. Во всяком случае, в обновленном ранее кроссовере Х1 интерьер остался практически нетронутым. Предполагаем, что разработчики ограничатся новыми цветовыми решениями отделки салона.

BMW X2 должен получить гибридную силовую установку, которая появится и на кроссоверах X1 и MINI Countryman. Она будет состоять из 1,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и электромотора. До 100 км/ч гибридный X2 будет разгоняться примерно за 7 секунд, а запас хода на электротяге составит около 48 км.

BMW обновил самое доступное кросс-купе Модель X2 появится в продаже в 2021 году и будет отличаться не только увеличенной решеткой радиатора. BMW обновил самое доступное кросс-купе

Компания BMW намерена выпустить еще один кроссовер — самый дорогой в модельном ряду. Это будет BMW X8.

Фото: autoexpress.co.uk