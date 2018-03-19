Детские ремни Smart Kid Belt объявлены вне закона

Использовать такой при перевозке ребенка в автомобиле категорически нельзя — в случае ДТП он не спасет.

Росстандарт прекратил действие сертификата соответствия в отношении детского удерживающего устройства Smart Kid Belt. На сайте ведомства сообщается, что данное устройство представляет угрозу жизни и здоровью детей. На рынке ремни Smart Kid Belt, имеющие крепления в трех точках, позиционируются как «детское удерживающее устройство — безопасная альтернатива автокреслу и бустеру», но по факту являют собой так называемую направляющую лямку.

В соответствии с техническим регламентом, действующим на территории Таможенного союза, удерживающие устройства должны соответствовать определенным правилам, введенным ООН. По этим правилам, направляющая лямка не рассматривается как самостоятельная удерживающая система, а может лишь являться ее частью, не подвергающейся значительной динамической нагрузке.

Росстандарт делает вывод, что лямка Smart Kid Belt не может обеспечить безопасность жизни и здоровья детей. Напомним, что по последней редакции правил перевозки детей, детская удерживающая система — это автолюлька, кресло, бустер или все еще законный, вопреки слухам, адаптер «ФЭСТ». А вот продажа ремней Smart Kid Belt является отныне грубым нарушением закона.

Еще до последних поправок в ПДД, касаемых перевозки детей, мы провели большой краш-тест детских автокресел , бустеров и адаптеров.

Фото: Росстандарт