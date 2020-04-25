Cadillac представил самый большой Escalade за всю историю

Cadillac Escalade, получив новую платформу, стал на 203 мм длиннее своего предшественника, а его версия ESV растянулась еще на 404 мм.

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Как и следовало ожидать, версия ESV отличается от стандартного Escalade не только размерами. Он получил более широкие задние двери прямоугольной формы благодаря увеличенной колесной базе и новую окантовку окон с черной пластиковой заглушкой между дверью и окном багажного отделения.

Новая версия стала длиннее стандартной на 404 миллиметра. Из них 336 мм пришлись на увеличение колесной базы, а остальные 68 мм — на задний свес. Таким образом, длина внедорожника составляет 5766 мм. Для сравнения, длинна Escalade предыдущего поколения составляла 5179 мм, в версии ESV — 5697 мм (на 69 мм меньше нынешней версии).

Благодаря увеличившимся по сравнению со стандартной версией габаритам новый Cadillac Escalade ESV стал гораздо просторнее: пространство для ног задних пассажиров увеличилось до 933 мм, а объем багажника до спинок сидений третьего ряда — до 1214 литров.

В США новый Cadillac Escalade продается по цене от 77 490 долларов США (около 5,8 млн рублей), а версию ESV оценили минимум в 80 490 долларов США (примерно 6 млн рублей). Продажи их должны начаться позже.

В России пока тоже продаются внедорожники Escalade прошлого поколения по цене от 4 990 000 рублей за стандартную версию и от 5 290 000 рублей за ESV.

В скором времени у Escalade может появиться электрический конкурент тех же размеров, но мощностью 1500 л.с.

Фото: Cadillac