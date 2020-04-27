Nissan Pathfinder будет снова выглядеть как внедорожник

Компания представит новое поколение, которое будет отличаться от Murano, в текущем году.

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Передняя часть нового поколения Pathfinder получит решетку радиатора V-motion и разделенные горизонтальной полосой светодиодные фары. Но главное: линии кузова снова станут менее обтекаемыми и он снова будет выглядеть как внедорожник.

В интерьере производитель обещал использовать материалы более высокого качества и пересмотреть эргономику пассажирских мест, дав больше пространства. Семиместный кроссовер получит цифровую приборную панель и большой сенсорный экран, «парящий» над центральной консолью. Ниже разместятся короткий рычаг переключения передач и площадка для беспроводной зарядки гаджетов, а также селектор выбора режимов движения.

Оснащаться Pathfinder будет 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, а также турбированным 2-литровым 4-цилиндровым мотором и гибридной силовой установкой. Место вариатора займет 9-ступенчатый автомат, который будет передавать крутящий момент мотора либо на передние, либо на все колеса, в зависимости от выбранного режима вождения.

Конкурировать новый Pathfinder будет с такими автомобилями, как Ford Explorer, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Jeep Grand Cherokee, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Honda Pilot.

Новое поколение Nissan Pathfinder может быть представлено в 2020 году, после того как пройдет пандемия, вызванная коронавирусом. Получив больше отличий от Murano, новый Pathfinder может вернуться в Россию.

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Фото: carscoops.com