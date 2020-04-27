Кроссовер JAC S7 появится в России осенью

Часть мифов, вероятно, рождена воспоминаниями об иномарках конца прошлого века, которые хлынули в нашу страну, уже будучи изрядно подержанными. Среди них действительно встречались модели с полностью оцинкованными кузовами и «вечными двигателями», ресурс которых превышал полмиллиона километров. Но таких автомобилей больше не выпускает ни одна компания.
В составе магистральных автопоездов наши перевозчики используют, как правило, полуприцепы немецких производителей. В частности, Schmitz Cargobull. Большинство АТП, имеющих в парках «шмицы», ими довольны. Рассказать об опыте эксплуатации техники Schmitz Cargobull нам помогли представителей сразу двух компаний-перевозчиков.