Кроссовер JAC S7 появится в России осенью

Премьера перенесена с лета на осень, но дебют многообещающий. Если цены не подведут.

Материалы по теме Китайский люкс: JAC привозит флагманский кроссовер S7

Семиместный кроссовер JAC S7 приедет в Россию осенью — такая информация появилась в официальном аккаунте российского офиса JAC в Инстаграм. Изначально предусматривалось, что кроссовер дебютирует на рынке РФ летом 2020 года, однако пандемия внесла свои коррективы. Но за последние дни компания выпустила несколько постов об этой модели, что говорит о том, что теперь планы вряд ли поменяются — осталось дождаться отмены ограничительных мер.

Гарантийная длина S7 составляет 4790 мм, а колесная база — 2750 мм, то есть китайский автомобиль буквально на 5 мм короче Toyota Fortuner, но на столько же просторнее по базе, всего на 10 мм по этому показателю недотягивая до UAZ Patriot. Объем багажного отделения JAC S7 составляет 960 л, а если сложить третий ряд сидений, получится 1358 л.

Будет пара бензиновых двигателей на выбор: 1,5-литровая «турбочетверка» с отдачей 174 л.с. и 250 Нм, а также 2-литровый 4-цилиндровый мотор, выдающий 190 л.с. и 300 Нм. Коробки передач — 6-ступенчатая МКП или 6-ступенчатый преселективный робот. Привод — только передний. В салоне: цифровая приборная панель с настраиваемым дизайном и HUD-экран, проецирующий данные на лобовое стекло.

Есть в арсенале JAC и еще один кроссовер с очень похожими габаритами и техническими характеристиками — JAC X7, готовящийся к дебюту на рынке. Правда, пока только на китайском.

Фото: JAC