Выписан первый штраф с камеры за езду без пропуска

Дорожная камера зафиксировала госномер автомобиля, владелец которого, по данным системы, не оформил цифровой пропуск для передвижения по Москве.

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В столице оформлен первый штраф за нарушение, зафиксированное дорожной камерой и касающееся пропускного режима. Об этом сообщил один из пользователей сообщества «Синие ведерки» в социальной сети Facebook. По этой информации, автомобилисту был выписан штраф 5000 рублей за то, что у него отсутствует цифровой пропуск. Нарушение было зафиксировано 22 апреля в 12:50 на внутренней стороне ТТК, недалеко от Спартаковской площади, а постановление выписано 27 апреля.

Автомобилисту вменялось невыполнение требований режима повышенной готовности на территории Москвы. Неоднозначность ситуации заключалась в том, что приложенные к посту изображения свидетельствовали о наличии у водителя действующего электронного пропуска. Во вторник 28 апреля в Сети развернулось бурное обсуждение того, правомерно ли выписан данный штраф. Но позднее в тот же день Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы через свой телеграм-канал распространил сообщение, проясняющее ситуацию.

Дептранс г. Москвы, телеграм-канал:

«Вчера появились сообщения о штрафе водителю, который оформили несмотря на привязку номера автомобиля к пропуску. Мы разобрались в вопросе — водитель неправильно указал номер автомобиля во время оформления пропуска. Просим всех жителей столицы внимательно проверять номер автомобиля непосредственно перед поездкой на mos.ru».

Однако мы обратились к независимому эксперту за комментарием, который описывает складывающуюся ситуацию несколько шире.

Сергей Смирнов, юрист:

«Такое постановление следует обжаловать. И не останавливаться, даже если суд не удовлетворит жалобу. Нужно идти до Верховного суда. Такие „письма счастья“ не имеют законного основания. Ст. 2.6.1 КоАП РФ и 28.6 КоАП РФ (часть 3) предусматривают наказание собственников транспортных средств на основании показаний камер, работающих в автоматическом режиме, только в рамках 12-й главы КоАП РФ (нарушения в области дорожного движения) или за нарушения, связанные с благоустройством (парковка на газоне). Нарушения правил самоизоляции в этот список не входят. Данное нарушение прописано в КоАП города Москвы, но региональные административные кодексы и законы не могут противоречить федеральному или выходить за рамки федерального закона в части порядка наказания».

Напомним, в апреле стало известно, что передвигающихся без пропусков автомобилистов в Москве будут отслеживать работающие в автоматическом режиме камеры, считывающие госномер автомобиля. 22 апреля официальный сайт мэра Москвы сообщил, что автоматическая проверка пропусков в столице начала действовать.

На следующий день стало известно, что 15% автомобилистов Москвы передвигаются по городу не имея электронного пропуска.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС, avtokod.mos.ru