Изоляцию продлили до 11 мая. Пропуска автоматически тоже?

Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье продлили до 12 мая 2020 года автоматически. Но не для всех.

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Вчера, 28 апреля 2020 года, Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно, объявив шестое, седьмое и восьмое мая выходными днями. Отметим, что слухи о продлении режима в Москве до 13 мая оказались слухами.

Тут же возник вопрос: что будет с электронными пропусками для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта? Работают они в мае или надо получать новые?

«За рулем» выяснил, что цифровые пропуска в Москве и Подмосковье продлили до 12 мая 2020 года автоматически. Но не для всех. При этом полученный ранее код остается действительным и не меняется. Прежними остаются и все сведения о картах и регистрационных знаках транспортных средств.

Если у вас появится необходимость внести изменения в предоставленные ранее данные, то москвичи могут сделать это на сайте nedoma.mos.ru, а жители Московской области — через приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» или через портал госуслуг.

Если работники оформляли пропуска для «передвижения со служебным удостоверением», то действие разрешения продлевается до 12 мая 2020 года автоматически. Однако «Цифровые пропуска для работающих» будут действовать только до 4 мая 2020 года. Продление таких пропусков возможно после внесения данных москвичами на портале mos.ru, а жителями Подмосковья — на портале госуслуг.

Разовые пропуска для поездок в магазины, больницы и на дачи выдаются по прежней схеме.