Восстановлению не подлежит? Как собирали разорванный Bentley (видео)

Кто уничтожил масштабную модель Bentley Mulsanne, не сообщается.

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В опубликованном на Youtube пользователем New Car Restoration видео показана сломанная модель Bentley Mulsanne в масштабе 1:18, которая, казалось бы, не подлежит ремонту. Она разломана пополам, на кузове видны глубокие царапины, от краски — только пятна, салон изуродован.

Мастер начал с полного разбора модели: салон, двери, капот, багажник и шасси — всё было снято. Затем на детали кузова нанесли толстый слой средства для удаления краски. Кузов склеили с помощью эпоксидного клея, а швы заполировали так, словно в этом месте никогда не было разлома.

А дальше начались малярные работы — на кузов был нанесен слой грунтовки, после чего автомобиль перекрасили в серебристый цвет. Интерьер также был очищен и перекрашен, после чего началась сборка, за которой приятно наблюдать.

Кто изуродовал модельку, и сколько времени ушло на реставрацию — не сообщается. В комментариях пользователи ругаются: машинку сломали нарочно, кто так красит и вообще все надо было делать иначе.

Что нужно знать о масштабных моделях автомобилей, чтобы коллекционировать их правильно?

Фото, видео: YouTube