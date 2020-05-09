Настоящий детектив: как (без полиции) найти человека по осколку светоотражателя

Соцсети способны творить чудеса. Так, парень при помощи Reddit нашел того, кто повредил его машину и скрылся с места преступления.

Материалы по теме Водяной отпугиватель автоворов — работает!

Владелец Toyota MR2 1992 года выпуска учится в колледже, поэтому не может позволить себе полное страховое покрытие. И вот однажды, выйдя из дома, он увидел, что задний бампер машины поврежден, фонарь треснул, остальное было в порядке, и по сумме ущерб входил в франшизу, поэтому страхового возмещения ему не полагалось, если виновник неизвестен. Однако тот, кто это сделал, удрал с места преступления, оставив улику — осколок светоотражателя.

Тогда парнишка кинул клич в Reddit (американский социальный сайт) с просьбой помочь ему определить, от какой машины этот осколок. И, о чудо, один из пользователей быстро идентифицировал находку. Он прислал даже ссылку на страницу в интернет-магазине eBay, объяснив, что это правый отражатель бампера хэтчбека Ford Focus.

Пользователи закидали знатока вопросами: «Но как?». Тот ответил, что светоотражатели компактных авто сейчас в массе унифицированы, этот ему показался знакомым, он посмотрел, какой стоит на Форде Фиеста его сына, и выяснил, что очень похожий, но не совсем такой. Тогда он стал смотреть отражатели на других моделях Форд и таким образом нашел нужный.

Теперь задача пострадавшего владельца Тойоты упростилась — по крайней мере он знал, на какой машине передвигается виновник аварии. Поскольку большинство таких случаев происходит вблизи места проживания виновника, он решил искать в радиусе своего жилого комплекса. По камерам видеонаблюдения он определил, какая машина данной модели проезжала мимо в определенный период времени. Теперь у него была не только модель, но и, предположительно, номер автомобиля.

Он обошел территорию жилого корпуса и наткнулся на спрятанный за мусорным контейнером хэтчбек Ford Focus с нужным повреждением — в правой части автомобиля.

«Наехавшей» оказалась женщина, которая не стала отпираться, тем более что на ее машине остались следы краски Тойоты. Правда, она сказала, что врезалась в чужую машину в 24:30 и, поскольку время было позднее, хотела просто переждать до утра, чтобы заявить в полицию или оставить записку владельцу машины. Но почему-то на следующий день этого так и не сделала.

Ну а парень был очень горд, что смог провести детективное расследование, найти виновницу и сэкономить на ремонте.

Фото: Reddit