Сенсорные рули появятся на машинах уже в этом году

Первой моделью с таким рулевым колесом станет новый Mercedes-Benz E-класса.

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Новое рулевое колесо будет оснащаться не только емкостными сенсорными экранами для управления, например, мультимедийной системой, но и сенсорными датчиками в ободе, которые будут определять, держит ли водитель руль.

Датчики являются частью системы полуавтономного вождения и помощи при рулении. Новая функция заменит датчики, оценивающие усилие на рулевом колесе, точность работы которых гораздо ниже.

Сенсорные переключатели на спицах рулевого колеса будут иметь гладкую поверхность. Возможно, пользоваться ими на ощупь будет сложнее, чем кнопками. Блок управления будет включать в себя сенсорный слайдер для регулировки громкости, четырехсторонний сенсорный контроллер и несколько сенсорных кнопок, отвечающих за те или иные функции.

Рулевое колесо будет отличаться не только технологиями, но и получит новый дизайн, а точнее три новых дизайна в ставших традиционными версиях Luxury, Sport и Supersport.

Почему виртуальная приборная панель станет массовой — с мнением эксперта можно ознакомиться здесь.

Фото: Daimler AG