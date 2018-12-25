После опрокидывания новому Jeep Wrangler дали второй шанс, и… он сделал то же самое.

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Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) США опубликовал видео, в котором Jeep Wrangler 2019 года опрокидывается во время фронтального краш-теста. Такой провал — первый в истории IIHS.

Wrangler врезался в перекрытие, оторвал переднее правое колесо и завалился набок. К сожалению, это была не случайность. Всего было проведено три теста. Один — компанией Fiat Chrysler, а два других — в Исследовательском центре транспортных средств Института. Wrangler перевернулся в обоих испытаниях, проведенных IIHS.

Несмотря на опрокидывание, Wrangler не получил самую низкую оценку IIHS — водитель при столкновении не пострадал, а салон не деформировался. Тем не менее, было отмечено, что опрокидывание опасно получением дополнительных травм. А также люди могут оказаться выброшены из автомобиля со съемной крышей.

Wrangler получил хорошие оценки уровня безопасности во время других столкновений.

Эффектный краш-тест произошел недавно в США в ходе полицейской погони: Kia Soul буквально разбросало по перекрестку.

Фото, видео: IIHS