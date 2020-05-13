Автомобилистам было предложено назвать марку машины, которая была у них во владении до сегодняшнего варианта.

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Наиболее приверженными к определенной марке автомобиля оказались российские клиенты Lada и Volvo. Доля автовладельцев, сохраняющих верность марке, в обоих случаях составила 50% — такие результаты получили специалисты аналитического агентства «Автостат», проведя опрос среди 2500 владельцев новых автомобилей, находящихся в эксплуатации не более двух лет. Автомобилистам, принимавшим в опросе участие, было предложено назвать марку автомобиля, который был у них во владении до того, как они пересели на нынешний.

Выяснилось, что у 50% нынешних владельцев Lada и Volvo предыдущий автомобиль тоже был, соответственно, Lada и Volvo, то есть каждый второй клиент остался верен своей марке. У остальных брендов, попавших в первую десятку этого рейтинга, с лояльностью клиентов тоже все хорошо. Места с третьего распределились так: BMW (42,7%), Mercedes-Benz (41,5%), Mazda (36,5%), Chery (36,0%), Audi (34,8%), Subaru (33,9%), Toyota (33,7%) и Kia (33,5%).

Исследование не объясняет причин, по которым россияне склонны выбирать одну или другую марку авто, но можно с уверенностью сказать, что эти причины могут быть весьма различными, и наиболее ярко это видно, пожалуй, на примере двух лидеров этого рейтинга.

Поможет ли приверженность клиентов выживанию брендов на российском рынке, покажет ближайшее время, но в в апреле россияне почти перестали покупать новые автомобили.

Фото: Volvo, Lada