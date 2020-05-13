Руководство Королевских автогонок опубликовало красочный ролик, в котором исторические кадры дополнены простым посланием к зрителям.

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Отдельные Гран-при начали проводиться еще до войны, но именно 13 мая 1950 года на автодроме Сильверстоун недалеко от Лондона состоялся первый Гран-при в рамках только что организованного чемпионата Формулы-1. Впрочем, никакого автодрома тогда еще не было, а была всего лишь трасса, проложенная по рулежным дорожками старого аэродрома, использовавшегося в годы Второй мировой тяжелыми бомбардировщиками британских ВВС.

Юбилей, конечно, получается совсем невеселым и для команд, участвующих в чемпионате, и для болельщиков. Но, чтобы поддержать спортивный дух, руководство Королевских автогонок опубликовало красочный ролик, в котором яркие исторические кадры дополнены простым посланием к фанатам — благодарностью за верность автоспорту и в радостные, и в печальные времена.

В самый первый год существования Формулы-1 титул чемпиона завоевал итальянец Джузеппе Фарина, и тот титул остался для него единственным. В 2019 году Льюис Хэмилтон стал чемпионом уже в шестой раз и наверняка собирался повторить рекорд Михаэля Шумахера, взяв еще один титул в 2020-м. Но судьба чемпионата в этом году пока совершенно неясна. 13 марта 2020 года стартовый Гран-при Австралии был отменен в связи с пандемией коронавируса.

Руководство гоночной серии рассматривало различные варианты, включая перенос летней паузы на апрель, а этапы продолжали переноситься или отменяться один за другим. Сейчас есть надежда на то, что сезон стартует в 5 июля в Австрии.

Фото: скриншот YouTube, канал FORMULA 1