Появился Сузуки Джимни, который может проехать действительно везде, даже по морю.

Созданная компанией Dutton на базе Suzuki Jimny амфибия получила название Surf. Машина отличается не только кузовом в форме лодки, но и наличием водометной установки, которая, в отличие от винтового двигателя, не боится мелководий. И на суше, и на воде автомобиль управляется классическим рулевым колесом. Чтобы кузов амфибии не сгнил в соленой морской воде, он выполнен из легкого и прочного пластика.

Для переключения привода с колес на водомет нужно просто выжать сцепление и переключить некоторые рычаги в нужное положение. На воде водитель по-прежнему управляет амфибией с помощью рулевого колеса и педали газа. Для торможения необходимо включить задний ход и контролировать его все той же педалью газа.

Стоимость комплекта Dutton для переоборудования Jimny в амфибию Surf составляет около 10 000 фунтов стерлингов (примерно 900 тысяч рублей). Примерно столько же стоит двух- или четырехместный катер, для транспортировки которого понадобится еще и прицеп стоимостью около 150 тысяч рублей.

О советском вездеходе класса Suzuki Jimny вы можете узнать здесь.

Фото, видео: YouTube