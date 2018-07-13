Создан водоплавающий Suzuki Jimny — есть видеодоказательство — журнал За рулем

Создан водоплавающий Suzuki Jimny — есть видеодоказательство

Появился Сузуки Джимни, который может проехать действительно везде, даже по морю.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Suzuki > Jimny

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Созданная компанией Dutton на базе Suzuki Jimny амфибия получила название Surf. Машина отличается не только кузовом в форме лодки, но и наличием водометной установки, которая, в отличие от винтового двигателя, не боится мелководий. И на суше, и на воде автомобиль управляется классическим рулевым колесом. Чтобы кузов амфибии не сгнил в соленой морской воде, он выполнен из легкого и прочного пластика.

Для переключения привода с колес на водомет нужно просто выжать сцепление и переключить некоторые рычаги в нужное положение. На воде водитель по-прежнему управляет амфибией с помощью рулевого колеса и педали газа. Для торможения необходимо включить задний ход и контролировать его все той же педалью газа.

Стоимость комплекта Dutton для переоборудования Jimny в амфибию Surf составляет около 10 000 фунтов стерлингов (примерно 900 тысяч рублей). Примерно столько же стоит двух- или четырехместный катер, для транспортировки которого понадобится еще и прицеп стоимостью около 150 тысяч рублей.

Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

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