Веста лишается трех привычных «колодцев» в комбинации приборов и приобретает взамен единый дисплей.

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Появилось первое визуальное представление цифровой комбинации приборов на автомобилях Lada Vesta. Сейчас Веста имеет аналоговые приборы, но при обновлении или смене поколения они могут стать электронными — в соответствии с последними трендами, этот элемент перестает быть прерогативой премиальных брендов. Свое видение цифровой «приборки» показал в сообществе «Лада Веста — Плюсы и Минусы» независимый дизайнер Алексей Корнилов, с помощью программы Photoshop наложивший на реальную фотографию интерьера Весты оригинальный дизайн полностью цифровой приборной панели.

Рендеры демонстрируют сочетание новых технологий со вполне традиционными решениями по дизайну. В этом варианте Веста лишается трех привычных «колодцев» в комбинации приборов и приобретает взамен единый дисплей, на котором отображаются две шкалы со стрелками — тахометра слева и спидометра справа, с большим окном маршрутного компьютера между ними. Оформление можно подобрать по своему вкусу, выбрав цвет стрелок и дисплея, а также фон подсветки маршрутного компьютера.

Отметим, что альтернатива штатным приборам Весты уже имеется — компания Ferrum выпускает комбинацию с похожей архитектурой (две круговые шкалы, маршрутный компьютер по центру), но с реальными, а не «нарисованными» стрелками и циферблатами (фото 7 в галерее). Как и в заводском варианте, оцифровка шкал выполнена радиальной — в отличие от нового проекта, где все значения имеют горизонтальное написание. Автор проекта приложил к своим изображениям фото обоих существующих вариантов. По результатам голосования новый вариант удостоился наибольшей симпатии автомобилистов.

Недорогие комплектации седанов Lada Vesta получили обогрев руля.

Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta Веста лишается трех привычных «колодцев» в комбинации приборов и приобретает взамен единый дисплей. Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta



Фото: Алексей Корнилов, Ferrum, АВТОВАЗ