Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — журнал За рулем

Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta

Веста лишается трех привычных «колодцев» в комбинации приборов и приобретает взамен единый дисплей.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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Появилось первое визуальное представление цифровой комбинации приборов на автомобилях Lada Vesta. Сейчас Веста имеет аналоговые приборы, но при обновлении или смене поколения они могут стать электронными — в соответствии с последними трендами, этот элемент перестает быть прерогативой премиальных брендов. Свое видение цифровой «приборки» показал в сообществе «Лада Веста — Плюсы и Минусы» независимый дизайнер Алексей Корнилов, с помощью программы Photoshop наложивший на реальную фотографию интерьера Весты оригинальный дизайн полностью цифровой приборной панели.

Рендеры демонстрируют сочетание новых технологий со вполне традиционными решениями по дизайну. В этом варианте Веста лишается трех привычных «колодцев» в комбинации приборов и приобретает взамен единый дисплей, на котором отображаются две шкалы со стрелками — тахометра слева и спидометра справа, с большим окном маршрутного компьютера между ними. Оформление можно подобрать по своему вкусу, выбрав цвет стрелок и дисплея, а также фон подсветки маршрутного компьютера.

Отметим, что альтернатива штатным приборам Весты уже имеется — компания Ferrum выпускает комбинацию с похожей архитектурой (две круговые шкалы, маршрутный компьютер по центру), но с реальными, а не «нарисованными» стрелками и циферблатами (фото 7 в галерее). Как и в заводском варианте, оцифровка шкал выполнена радиальной — в отличие от нового проекта, где все значения имеют горизонтальное написание. Автор проекта приложил к своим изображениям фото обоих существующих вариантов. По результатам голосования новый вариант удостоился наибольшей симпатии автомобилистов.

Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta

Веста лишается трех привычных «колодцев» в комбинации приборов и приобретает взамен единый дисплей.

Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123043Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123046Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123045Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123044Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123047Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123048Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123049Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123050Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta

Фото: Алексей Корнилов, Ferrum, АВТОВАЗ
Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta

Веста лишается трех привычных «колодцев» в комбинации приборов и приобретает взамен единый дисплей.

Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123047Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123043Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123046Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123045Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123044Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123048Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123049Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta — фото 1123050Представлена цифровая панель приборов Lada Vesta
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