Субкомпактный Tivoli получил не только подтяжку лица, но и новый салон, а также более современные турбированные двигатели.

Кроссовер получил подтяжку лица, новые системы безопасности и информационно-развлекательную систему, а также новые силовые агрегаты.

SsangYong Tivoli теперь имеет рестайлинговые фары, обновленную решетку радиатора и новый бампер с большим воздухозаборником и трехэтажные противотуманные фары. Сзади модель тоже получила новые фонари и бампер, а также более рельефную дверь багажника.

В салоне изменений больше. Это обновленные приборная панель и центральная консоль, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, а также камера заднего вида.

Обновленный Tivoli оснащается двумя новыми бензиновыми двигателями с турбонаддувом: трехцилиндровым мотором 1/2 GDi Turbo и четырехцилиндровым агрегатом 1/5 GDi Turbo. Кроме того, машина продолжит предлагаться с 1,6-литровым турбодизелем, который был обновлен ради снижения уровня вредных выбросов в атмосферу.

Базовый 1,2-литровый агрегат сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и развивает мощность 128 л.с. при 5000 об/мин и 230 Нм при 1750–3500 об/мин. Двигатель объемом 1,5 литра может оснащаться и 6-ступенчатым автоматом. Мощность мотора составляет 163 л.с. при 5500 об/мин, а крутящий момент достигает 280 Нм при 1500–4000 об/мин.

Турбидизель имеет мощность 136 л.с. при 4000 об/мин и 324 Нм при 1500–2500 об/мин. Оснащаться он может как механикой, так и автоматом. Независимо от двигателя, все версии Tivoli имеют передний привод.

Дорестайлинговый SsangYong Tivoli, являющийся конкурентом Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Karoq и некоторых других кроссоверов, продается сегодня в России по цене от 999 000 рублей без учета скидок.

SsangYong представил обновленного конкурента Креты Субкомпактный Tivoli получил не только подтяжку лица, но и новый салон, а также более современные турбированные двигатели. SsangYong представил обновленного конкурента Креты

Чем SsangYong Tivoli отличается от своих конкурентов, вы можете узнать здесь.

Фото: SsangYong