А вы ведь не знаете, как произносить BMW! Вот обучающее видео на 2 секунды
Правильный вариант, признаться, несколько режет слух.
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Многие знают, что именно означает аббревиатура BMW — Bayerische Motoren Werke AG, что переводится как «Баварский моторный завод» и отражает географическое положение штаб-квартиры компании, основанной 7 марта, 104 года назад. На Западе аббревиатуру BMW как только не произносят, но автопроизводитель решил, наконец, расставить точки над «i».
Для этого компания опубликовала на своей страничке в Facebook видео, в котором мужчина произносит название бренда правильно. Это, возможно, самое короткое видео, которое мы когда-либо публиковали на нашем сайте.
Нужно отметить, что именно так вы должны произносить BMW по-немецки, а не по-английски и уж тем более не по-русски. Произношение «Би-Эм-Ви» в России вряд ли приживется, так как нами часто используется даже аббревиатура из русских букв — «БМВ» (Бэ-Эм-Вэ), хотя, согласно дословному переводу, она должна была бы выглядеть и звучать как «БМЗ» (Бэ-Эм-Зэ).
Фото: Pablo Martinez / Unsplash
Видео: BMW
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