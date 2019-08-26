УАЗ предложил клиентам выбрать любимый запах, связанный с автомобилем

Дефицита интересных комментариев не наблюдалось, причем спектр «ароматов» получится весьма широким.

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Вслед за развлекательным медиаресурсом SRSLY, опубликовавшим пост с фотографиями духов, на этикетках которых описывались связанные с приятными воспоминаниями запахи, подобную публикацию создало официальное сообщество УАЗа в социальной сети ВКонтакте. Только вместо изящных парфюмерных флаконов на картинках присутствуют пластиковые канистры, а вместо описания романтичных хипстерских ароматов — запахи, которые, по задумке, должны понравиться владельцам УАЗов.

Авторы поста призывали выбрать наиболее подходящий вариант. Среди предложенных, например, был «Запах вечера на природе. Закатное солнце играет бликами на капоте. Пахнет шашлыками и спреем от комаров. Смеются друзья, вам снова по 20 лет». На других канистрах столь же поэтично описаны «запах утра, когда вы отправляетесь в путешествие», «запах нагретого солнцем асфальта» и другие. Но можно было, конечно, и предложить свои собственные варианты уазовских запахов.

Дефицита интересных комментариев не наблюдалось, причем спектр «ароматов» получится весьма широким: от «запаха морозного утра, сбора сумок и долгожданного путешествия на север» и до «запаха бензина, заливаемого бесконечно, если не заглушил Патриот на заправке». Ну, а наиболее популярным стал «Запах того летнего дня, когда солнце в зените, а ты стоишь на трассе и меняешь ролик приводного ремня».

За последнее время на УАЗе предприняли пять новых шагов, чтобы Патриот не ржавел, а также установили на производстве новый бестеневой коридор, чтобы исключить брак в покраске кузова.

Фото: УАЗ, ВКонтакте