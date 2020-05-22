Вчера, в 18:30 На УАЗе готовы исключить мельчайший брак в покраске По прогнозам, эффективность выявления дефектов ЛКП должна повыситься на 40%
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На Ульяновском автозаводе продолжается модернизация системы контроля качества, запустившаяся в 2018 году. Очередным шагом на этом пути стал запуск в эксплуатацию нового бестеневого коридора, имеющего улучшенные характеристики. На предприятии говорят, что введение в производственную цепочку усовершенствованного объекта позволит выявлять мельчайший брак в окраске кузова, невидимый в обычных условиях. Подобные бестеневые коридоры используются на всех современных автозаводах.
В оснащении коридора 50 ламп, которые обеспечивают показатель освещенности на уровне 1500 люксов, причем и резервы для развития у комплекса имеются — обозначенный показатель можно поднять еще в два раза,
сообщает Уазбука со ссылкой на компанию УАЗ. За рабочую смену коридор способен принять 250 автомобилей.
Выявленные дефекты можно сразу визуализировать на мониторе контрольного поста и отправить в единую электронную систему управления производством. По прогнозам, эффективность выявления дефектов ЛКП должна повыситься на 40%, что позволит работникам быстрее реагировать на появление изъянов и устранять их причины.
Фото: УАЗ
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