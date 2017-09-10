Волга возвращается. На базе Skoda Octavia (пока это слух) — журнал За рулем

Волга возвращается. На базе Skoda Octavia (пока это слух)

Это всего лишь слухи и, понятно, комментировать их пока никто не станет, но хотелось бы, чтобы они однажды стали реальностью.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

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Волги, которых мы так и не дождались

Появилась информация, что на Горьковском автозаводе возродят производство Волги. Хотя это будет совсем другая машина, разработанная совместно с концерном Volkswagen на базе Шкоды Октавии, сообщает «Территория новостей». И можно предположить, что даже только из-за бренда автомобиль может стать популярным. Разумеется, если будет выстроена грамотная маркетинговая политика.

Сегодня на производственных мощностях ГАЗа концерн Volkswagen производит контрактную сборку автомобилей Skoda. Новые автомобили могли бы собирать на линии, которая предназначалась для производства седана Volga Siber. Это была неплохая и интересная модель, но ей не повезло вовремя «родиться» — попытка пересадить на нее чиновников провалилась, а интерес покупателей проснулся слишком поздно.

По слухам, перспективная Волга будет значительно унифицирована со Шкодой Октавией (с удлиненной колесной базой), хотя внешне она должна иметь узнаваемые, родовые признаки — иначе покупать не станут. Ну и интерес покупателей может стать больше, если такой автомобиль, созданный в сотрудничестве с Volkswagen, будет чуть дешевле «донора». В этом случае автомобилю, возможно, даже удастся потеснить Toyota Camry, который очень любят использовать как разъездной автомобиль чиновники.

  • Как бы то ни было, бренд «Волга» по-прежнему остается за автогигантом, и поступают различные предложения, как его можно использовать.

Фото: Википедия и Skoda

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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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