Волга возвращается. На базе Skoda Octavia (пока это слух)

Это всего лишь слухи и, понятно, комментировать их пока никто не станет, но хотелось бы, чтобы они однажды стали реальностью.

Материалы по теме Волги, которых мы так и не дождались

Появилась информация, что на Горьковском автозаводе возродят производство Волги. Хотя это будет совсем другая машина, разработанная совместно с концерном Volkswagen на базе Шкоды Октавии, сообщает «Территория новостей». И можно предположить, что даже только из-за бренда автомобиль может стать популярным. Разумеется, если будет выстроена грамотная маркетинговая политика.

Сегодня на производственных мощностях ГАЗа концерн Volkswagen производит контрактную сборку автомобилей Skoda. Новые автомобили могли бы собирать на линии, которая предназначалась для производства седана Volga Siber. Это была неплохая и интересная модель, но ей не повезло вовремя «родиться» — попытка пересадить на нее чиновников провалилась, а интерес покупателей проснулся слишком поздно.

По слухам, перспективная Волга будет значительно унифицирована со Шкодой Октавией (с удлиненной колесной базой), хотя внешне она должна иметь узнаваемые, родовые признаки — иначе покупать не станут. Ну и интерес покупателей может стать больше, если такой автомобиль, созданный в сотрудничестве с Volkswagen, будет чуть дешевле «донора». В этом случае автомобилю, возможно, даже удастся потеснить Toyota Camry, который очень любят использовать как разъездной автомобиль чиновники.

Как бы то ни было, бренд «Волга» по-прежнему остается за автогигантом, и поступают различные предложения, как его можно использовать.



Фото: Википедия и Skoda