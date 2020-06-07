30 лет в простое: новая «девятка» из гаража директора ЗАЗа

Пробег у нее всего 1150 километров и выглядит — как новенькая. Даже сохранился комплект запасных ключей в ящичке под магнитолой.

Видео разместил на своем Youtube-канале блогер Roma Urraco, который специализируется на гаражных раскопках «капсул времени». Он нашел новую «девятку» ВАЗ-2109 1990 года с пробегом всего 1150 километров. Принадлежала она техническому директору Запорожского автозавода и 30 лет простояла в гараже. Даже пробег у нее, похоже, перегонный — ее гнали из Тольятти в Запорожье и своим ходом, и автовозом.

Это Lada Samara (Спутник) из СССР в моднейшем тогда цвете «мокрый асфальт», с люксовым салоном и 1,5-литровым мотором мощностью 70 л.с. и 5МКП. И длинным крылом — в то время не автомобиль, а мечта!

Как это обычно бывает в его видео, Рома с пол-оборота запустил двигатель и поехал.

Известно, что у директора было две «девятки» 1990 года выпуска: одна, в простой комплектации, работала разъездной, а вторую убрали в гараж до лучших времен. Другие времена наступили, но вместе с ними пришли и другие автомобили.

Ну а «девятка» как новенькая — практически без коррозии и царапин, и даже с родной резиной 165/70 R13.Все это время она простояла под чехлом в теплом гараже. В салоне — светлая велюровая ткань, шикарная съемная магнитола «Урал», все технические жидкости в машине родные, заводские. Только аккумулятор новый, ну ведь 30 лет — не шутка!

Еще одной «капсулой времени» стала почти новая «копейка» — 35 лет назад мама отобрала ее у сына.

Видео: YouTube