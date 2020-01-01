Производство BMW в России приостановят: нет компонентов

«Автотор» возобновит его в начале июля.

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О том, что калининградское предприятие «Автотор» с середины июня и до конца месяца приостановит производство автомобилей BMW из-за нехватки компонентов, агентству ТАСС сообщил его гендиректор Руслан Садыков.

Он объясняет ситуацию тем, что из-за остановки весной 2020 года заводов BMW в Европе и США в логистической цепочке поставок автокомпонентов образовался люфт. Решение о приостановке не сиюминутное, такой вариант развития событий был предусмотрен в рамках минимизации негативных последствий сложившейся ситуации.

Во время простоя на заводе будут проводить обслуживание оборудования.

Из-за пандемии сборочные мощности BMW на «Автоторе» загружены на 70%, однако уже в июле автоконцерн рассчитывает выйти на докризисный уровень.

Ранее глава BMW Group Russia Штефан Тойхерт заявил, что с июля компания ожидает увеличения спроса на автомобили в РФ. По прогнозу BMW, в июне российский рынок сократится на 20%, а продажи компании — на 10–15%.

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