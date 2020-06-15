ЧП произошло на Ленинском проспекте в Москве. Мужчину удалось задержать.

Сегодня неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, рядом с гостиницей «Салют», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции, находились в своем автомобиле вместе с водителем «Яндекс.Такси», которого остановили за грязные номера. Неожиданно с тротуара к ним подошел мужчина, открыл пассажирскую дверь и начал расстреливать инспекторов из травматического пистолета. Выстрелить он успел шесть раз до того, как ответным огнем был тяжело ранен в живот.

Мужчину, устроившего стрельбу, задержали полицейские. Двое из них ранены, один (Сергей Крылов) находится в очень тяжелом состоянии, другой (Поярков) — в тяжелом. Полицейские и нападавший доставлены в больницу, на месте происшествия работают сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета.

По данным телеграмм-канала Mash, стрельбу открыл 25-летний уроженец Ингушетии, его мотивы пока неизвестны, допросить его невозможно, так как он скончался в больнице от полученных ран, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

ЧП! Неизвестный прохожий обстрелял наряд ДПС (видео) ЧП произошло на Ленинском проспекте в Москве. Мужчину удалось задержать. ЧП! Неизвестный прохожий обстрелял наряд ДПС (видео)

Видео: YouTube

Фото: АГН «Москва» и Валерий Шарифулин/ТАСС