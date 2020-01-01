Удивительное дело: Киану Ривз тоже стоит в пробке!

Однажды на дороге встретились Джон Уик и его исполнитель...

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John Wick (удивительное совпадение с именем одного из самых популярных героев Киану Ривза, да?) выложил на портале Reddit фотографию любимого актера, которую ему удалось сделать в пробке. На фото Киану Ривз приветствует поклонника из салона собственного авто взмахом руки. Постаревший актер не в лучшей форме, но выглядит доброжелательным.

Однако снимок звезды не восхитил, а возмутил пользователей настолько, что модераторы в конце концов отключили возможность комментировать.

«Ты что, не мог просто сказать „Привет!“ и не фотографировать?» — пишет один из пользователей, а другой отмечает, как ему жаль, что актера сфотографировали вот так, будто он какое-то редкое животное. Оставьте Киану в покое, пусть он наслаждается жизнью, он такой же человек и мог выехать неприбранным в булочную, совершенно не намереваясь попасть в объектив, писали автору.

Этическая сторона вопроса взволновала практически всех, кто написал комментарии к фото. Основной посыл: зачем? Просто показать, что ты встретился с ним?

Этот начинающий папарацци свою «минуту славы» получил, но слава оказалась какой-то не такой. Однако если всем злым комментаторам в пробке встретится Киану, схватятся ли они за телефон или просто скажут «привет»?..

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Фото: Reddit