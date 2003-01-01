На АВТОВАЗе юбилей: выпустили 450 000 Вест

На это понадобилось меньше пяти лет.

Материалы по теме На Lada Vesta теперь устанавливают Яндекс.Авто

Завод Lada Ижевск, входящий в Группу АВТОВАЗ, выпустил 450 000 автомобилей семейства Lada Vesta. Об этом 19 июня 2020 года сообщила пресс-служба предприятия. Сборка в Ижевске началась 25 сентября 2015 года с седанов, а юбилейным автомобилем стал универсал Vesta SW Cross в комплектации Luxe.

Машина имеет 1,6-литровый двигатель Nissan мощностью 113 л.с. и японский вариатор Jatco. Цвет кузова — синий металлик «Дайвинг». Автомобиль поступит в продажу в дилерском центре «БН-Моторс» города Орла.

На предприятии отмечают, что модификация SW Cross является в семействе Vesta второй по популярности после седана. Кросс-версия универсала запустилась в производство в сентябре 2017 года и на настоящий момент разошлась тиражом около 83 000 экземпляров. Цены на Vesta SW Cross начинаются от 830 900 рублей, седан же можно купить минимум за 644 900 рублей.

«Заряженная» версия седана Vesta Sport в конце мая получила два новых цвета кузова.

Фото: АВТОВАЗ