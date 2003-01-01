На АВТОВАЗе юбилей: выпустили 450 000 Вест

Завод Lada Ижевск, входящий в Группу АВТОВАЗ, выпустил 450 000 автомобилей семейства Lada Vesta. Об этом 19 июня 2020 года сообщила пресс-служба предприятия. Сборка в Ижевске началась 25 сентября 2015 года с седанов, а юбилейным автомобилем стал универсал Vesta SW Cross в комплектации Luxe.
Машина имеет 1,6-литровый двигатель Nissan мощностью 113 л.с. и японский вариатор Jatco. Цвет кузова — синий металлик «Дайвинг». Автомобиль поступит в продажу в дилерском центре «БН-Моторс» города Орла.
На предприятии отмечают, что модификация SW Cross является в семействе Vesta второй по популярности после седана. Кросс-версия универсала запустилась в производство в сентябре 2017 года и на настоящий момент разошлась тиражом около 83 000 экземпляров. Цены на Vesta SW Cross начинаются от 830 900 рублей, седан же можно купить минимум за 644 900 рублей.
- «Заряженная» версия седана Vesta Sport в конце мая получила два новых цвета кузова.