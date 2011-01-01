Audi разорвала рекламный контракт с Собчак из-за протестов

Немецкий автоконцерн сделал это «в связи с пересмотром программы рекламного сотрудничества», сообщил представитель корпорации Вернер Нойхольд. СМИ полагают, что причина иная.

Материалы по теме В Америке разграбили автосалоны — там продавались белые машины

Собчак активно комментировала тему протестов в Соединенных Штатах, направленных против расизма и дискриминации, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В одном из постов Собчак вместо фотографии было видео, где на черном фоне крутилась песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», однако в тот же день публикация исчезла.

Позже стало известно, что Audi AG разорвала с телеведущей и блогершей рекламный контракт. По словам представителя компании Вернера Нойхольда, решение прекратить сотрудничество с телеведущей было принято до того, как она опубликовала неоднозначные посты. Дело в том, что Audi Russia осуществляла пересмотр программы рекламного партнерства, сообщает РИА Новости. С Audi Russia Собчак сотрудничала восемь лет, сумма контракта не раскрывается.

Однако посты Собчак в соцсети сыграли не последнюю роль в расторжении контракта. Об этом, в частности, написало немецкое издание Business Insider.

В среду Ксения Собчак заявила, что подает в суд на издание Business Insider, которое неверно интерпретировало ее слова о протестах в США.

«Я подаю в суд на издание B usiness I nsider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение, и тех, кто идет за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды — это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма», — написала в Instagram Собчак.

По словам представителя Audi AG, компания решительно противостоит всем формам расизма и дискриминации и тщательно расследует любое подозрение на возможное нарушение, как и в этом случае.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС