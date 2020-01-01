Завод Ford Sollers сокращает рабочую неделю

Вынужденная мера — как и многие другие предприятия, елабужский завод пытается спасти бизнес и коллектив.

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Предприятие «Форд Соллерс Елабуга» вынужденно переходит на режим работы четыре дня в неделю — на этот шаг руководство пошло, учитывая конъюнктуру рынка, макроэкономические изменения и влияние пандемии коронавируса. Четырехдневная неделя позволит сохранить коллектив и эффективность бизнеса, рассчитывают на заводе.

«Мы продолжим следить за ситуацией, и в случае положительной динамики на автомобильном рынке готовы отменить короткую рабочую неделю и начать работу в штатном режиме», — цитирует агентство Автостат пресс-службу «Форд Соллерс Елабуга». Сейчас этот завод выпускает фургоны, автобусы и шасси Ford Transit в 107 различных модификациях.

В мае заводу заводу удалось реализовать 731 коммерческий автомобиль через своих официальных дилеров в регионах, где была разрешена работа. Эти показатели на 15% ниже, чем в мае прошлого года. Похожая ситуация и с периодом с января по май: за пять месяцев 2020 года в России было продано 3344 новых Транзитов, что на 16% меньше, чем года назад.

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Фото: Алексей Насыров/ТАСС