Как звучат машины, которые вы видели только на старых фото

Старые гоночные автомобили с экстремально большими моторами — на это стоит смотреть с хорошим звуком, и лучше в наушниках.

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От этих звуков могло бы, образно выражаясь, снести крышу, но у этих машин таковая изначально не входит в комплектацию. Чего стоит только немецкий гоночный болид 1945 года, построенный вокруг 46-литрового (!) 12-цилиндрового мотора BMW, оказавшегося слишком большим для самолета!..

Очередная подборка видеофрагментов на Youtube-канале Cars and Engines посвящена старым гоночным автомобилям. И это не архивные кадры с черно-белым изображением и отсутствующим или низкокачественным звуком — все эти автомобили сняты в наши дни, и они полностью работоспособны.

На это стоит смотреть с хорошим звуком, и лучше в наушниках. В ролике мы видим процесс запуска двигателей уникальных раритетных автомобилей. Помимо указанного германского монстра, мы увидим и услышим формульный болид Lancia D50 1954 года, раритетный Napier-Bentley, получивший в 1968-м году 24-литровый мотор W12 от катера, красивейший Hall-Scott «The Four» образца 1917 года, и многое другое. Каждый видеофрагмент снабжен подробным текстовым описанием на английском языке.

Ранее авторы канала публиковали видеролик, в котором можно увидеть и услышать работу различных танковых двигателей.

Видео: Youtube, канал Cars and Engines