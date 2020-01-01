Новый монстр НАТО: он меняет Хаммеры

Компания General Motors выиграла 214-миллионный контракт на поставку вездеходов Армии США.

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Корпорация «Дженерал Моторс» только что объявила о заключении контракта с Армией США на поставку нового вездехода. Всего будет выпущено 2065 армейских внедорожников.

Автомобиль должен отличаться легкостью конструкции и маневренностью, способностью перевозить до девяти солдат и доставляться вертолетами UH-60 Blackhawk, а значит машина должна быть достаточно компактной.

В основу лег среднеразмерный пикап Chevrolet Colorado ZR2 2020 модельного года.

Оснащаться новый военный внедорожник будет 6-ступенчатым автоматом и 2,8-литровым турбодизелем мощностью 186 л.с. То есть, в отличие от Humvee, аппетит у машины будет гораздо скромнее.

Предлагаем вам пройти небольшой тест по истории отечественных военных автомобилей.

Фото: General Motors