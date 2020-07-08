Полет с пируэтом: грузовик встает на нос!

Такое не смог бы сделать даже выдающийся каскадер.

Это ДТП произошло в Сан-Педро на Филиппинах. Коммерческий автомобиль Elf получил боковой удар, после которого водитель не справился с управлением — грузовик перелетел через отбойник, вылетел с дороги и встал в вертикальном положении.

Выглядела авария очень страшно, но и водитель, и пассажир остались живы и после обследования в больнице в тот же день были отправлены домой залечивать небольшие травмы.

Однако примета нашего времени в этом видеосюжете налицо: прежде чем отстегнуть ремни безопасности и вытащить пострадавших из кабины, автомобилисты принялись снимать все на мобильные телефоны.

Этот водитель, вылетевший из бешено вращающегося автомобиля, тоже практически не пострадал, получив лишь пару ушибов.



Видео: YouTube

