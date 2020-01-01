Электронные версии водительских прав и свидетельства о регистрации ТС защитят автовладельцев от необоснованной эвакуации авто, считают депутаты.

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С предложением ввести электронные версии водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Евгению Дитриху вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В письме, копия которого есть в «За рулем», говорится, что в век информационных технологий есть возможность оперативно проверять наличие у водителя прав, полиса ОСАГО, а также кто является владельцем транспортного средства, является ли оно зарегистрированным и т.д.

Поэтому ведомствам предлагают рассмотреть возможность внедрения электронной версии свидетельства о регистрации и водительского удостоверения.

Сейчас, согласно КоАП, управление автомобилем без регистрационных документов влечет предупреждение или штраф 500 рублей, а также эвакуацию машины. Но возможны ситуации, когда водитель забыл, потерял свидетельство о регистрации или его украли, поэтому, если инициатива будет одобрена, не нужно будет отправлять автомобиль на штрафстоянку, достаточно просто «пробить» документы по базе.

Это не только позволит избежать бессмысленного задержания машины, но и станет очередным шагом к цифровизации документов. Электронную копию документов водитель может хранить у себя в смартфоне, и с практической точки зрения на электронные версии документов целесообразно нанести QR-код, штрих-код либо иной буквенно-цифровой код, позволяющий сотрудникам дорожной полиции оперативно получать полные сведения как о транспортном средстве, так и о водителе, предъявляющем данный документ в электронном виде.

Забыл документы дома? Идентифицировать и отпустить! (Обновлено) Электронные версии водительских прав и свидетельства о регистрации ТС защитят автовладельцев от необоснованной эвакуации авто, считают депутаты. Забыл документы дома? Идентифицировать и отпустить! (Обновлено)

Кроме того, недавно шла речь о том, чтобы разрешить использование удостоверения водителя в качестве одной из замен паспорту гражданина.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС