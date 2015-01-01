Сервис UberBOAT начал функционировать в Лондоне.

Компания Uber расширяет сегмент поездок на речных судах — услуги под суббрендом UberBOAT скоро будут доступны пользователям стандартного приложения Uber в Лондоне. Для прогулки или деловой поездки можно будет воспользоваться катером, заказав его через приложение.

Британская компания Thames Clipper, выступающая партнером проекта, предоставила 20 судов и 23 причала на Темзе, на которых можно будет совершить посадку и высадку. Причем маршруты будут не какими угодно, а фиксированными, а вот время и место подачи определяться через приложение.

Сервис UberBOAT уже действует в нескольких странах — например, в Хорватии, Дубае, Индии, Нигерии и других. В разных странах используются различные суда — от компактных лодок до полноценных моторных яхт и многоместных катеров. Начинался проект с нескольких городов — Бангкока, Шэньчжэня, Будапешта, Братиславы, Стамбула, Майами, а также Минска и Санкт-Петербурга. Но в российской Северной столице пока все ограничилось двухдневными акциями в 2015 и 2016 годах.

Компания Urban Aeronautics предложила пятиместное аэротакси, но в городах такие появятся только в конце 2020-х.

Фото: Uber