Ford увеличил тираж первой серии Bronco в два раза

И тут же распродал эти машины, несмотря на то что они вдвое дороже всех последующих.

Особая серия нового Bronco, выпущенная тиражом в 3500 экземпляров, — First Edition была распродана за несколько часов после начала приема заказов. Ford объявил, что увеличит тираж первой серии до 7000 экземпляров, но и эти машины были тут же предзаказаны. Разобраны как трехдверные Bronco, так и пятидверные Bronco Sport.

Это при том, что First Edition гораздо дороже, чем стандартная комплектация: 59 305 долларов (63 500 долларов для пятидверки) против 28 500 долларов. Правда, первые две тысячи пятидверных Bronco Sport First Edition предлагались по специальной цене в 39 995 долларов, но и это тоже гораздо дороже цены обычного Bronco Sport. По технической части «первое издание» точно повторяет основную модель, все отличия — в стайлинге и деталях экстерьера и интерьера.

Более того, машины First Edition, которые физически будут первыми изготовленными экземплярами возрожденного Bronco, все до единой останутся в США — предзаказать их не успели даже жители соседней Канады, пишет Motor1. Таким образом, в ближайшее время после запуска производства Бронко останется исключительно американской моделью Форда. Следует при этом учесть, что получить свои машины первые покупатели смогут лишь весной 2021 года.

О том, что Ford собирается возродить модель Bronco, стало известно еще в 2015 году, а спустя пару лет появились первые подробности по платформе и дата старта в производство в 2020 году. Как видим, в целом, сроки удалось соблюсти.

Фото: Ford