Посмотрите на Ford Bronco, который превратили в модель Lego

Как и у настоящей модели, есть два варианта — двухдверный и четырехдверный.

Материалы по теме Ford увеличил тираж первой серии Bronco в два раза

Новый вседорожник от Ford, нацелившийся на возвращение былой славы и на долю рынка Jeep Wrangler — пожалуй, главный ньюсмейкер последних недель в североамериканском автомобильном сообществе. Энтузиаст Питер Блэкерт (Peter Blackert) показал, как могли бы выглядеть различные модификации нового Ford Bronco, будучи реализованные в конструкторе Lego.

Блэкерт опубликовал в своем Instagram два варианта Бронко — двухдверная машина выполнена в оранжевом цвете, а в окрас четырехдверного напоминает серебристый металлик. Степень детализации обеих моделей получилась весьма высокой, что неудивительно: автор работает инженером в Ford, пишет Car and driver, и поэтому мог иметь инсайдерскую информацию задолго до публикации официальных материалов о модели.

Примечательно, что автор не воспользовался модной техникой SNOT (studs not on top, т.е. «никаких пупырышков сверху»), а напротив, максимально показал сущность своих творений, что интересно перекликается с брутально-ностальгическим имиджем самого нового Bronco.

В профиле у Блэкерта можно найти массу других подобных работ, однако именно Bronco снискал максимум симпатий аудитории — оба поста набрали больше тысячи лайков. Не будет большим сюрпризом, если в скором времени идея найдет отражение в серийной продукции Lego.

Продажи нового Ford Bronco в США должны начаться весной 2021 года, все машины первой серии уже предзаказаны.

Фото: Instagram, Peter Blackert (lego__911).