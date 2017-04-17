Выяснилось, что Кайены плохо пахнут и могут загореться

Всего в объявленной сервисной кампании участвует 445 кроссоверов.

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В компании Porsche нашли неисправности у 445 кроссоверов Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), сошедших с конвейера в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года.

Согласно сообщению, дефект обнаружен в топливопроводе — некоторые его компоненты имеют недостаточную термическую стойкость и при высокой температуре в моторном отсеке могут подтекать. В результате в салоне появляется запах топлива и есть риск возникновения пожара.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых кроссоверов следует обратиться в сервис любого официального дилера Porsche, мастера которого отремонтируют машину за счет завода-изготовителя. При этом предусматривается замена подающего топливопровода в моторном отсеке.

О необходимости ремонта владельцев Cayenne оповестят официальные представители ООО «Порше Руссланд» по телефону или почте. Узнать о том, что ваш автомобиль участвует в сервисной кампании, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее под отзыв попали 5000 кроссоверов Porsche Macan.

Фото: Porsche