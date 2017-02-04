Новый Range Rover поймали в камуфляже

Land Rover выпустит флагманский Range Rover пятого поколения в 2021 году.

Несмотря на камуфляж, уже нетрудно заметить, что дизайнеры сохранили угловатый корпус автомобиля. Немного переработан задний ряд сидений, усилены колесные арки. В Range Rover будут фары, известные по Дефендеру, а в салоне ожидается такая же, как у Дефа, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Range Rover базируется на новой платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture). Эта алюминиевая платформа позволяет использовать приводы с бензиновыми и дизельными двигателями в качестве мягких гибридов, подключаемые гибриды, а также строить чистые электрокары.

Jaguar XJ — первая модель, запущенная на этой платформе, также на ней будут построены Range Rover Sport (с 2021 года), кроссоверная версия (Road Rover) и удлиненная версия Ranger Rover.

Под капотом Land Rover Road Rover появится новая рядная бензиновая «шестерка» в 400 л.с. с применением мягкой гибридной 48-вольтовой технологии. Кроме того, базовым станет 2-литровый четырехцилиндровый двигатель. Турбодизельные агрегаты также обязательно будут присутствовать в линейке. А 4,4-литровый двигатель V8 с турбонаддувом от BMW, вероятно, станет основным двигателем для Range Rover Sport в будущем.

Выпуск 5-литрового мотора V8 прекратится после окончания контракта на заводе Ford в Бридженде.

Как выглядит новый автомобиль, пока неясно, но есть представление об этом на основе работы дизайнера Шиджи Ю.

Фото: auto-motor-und-sport.de