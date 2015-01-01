Сколько вы платите государству за машину? Опрос «За рулем»

Недавно в Госдуме в очередной раз предложили отменить транспортный налог в качестве одной из мер поддержки населения в кризис. Это вряд ли сделают, уверен наш эксперт.

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Время от времени подобные предложения возникали и раньше — кто-то предлагал спрятать налог в стоимость бензина, другие хотели бы «упразднить» оплату только для владельцев отечественных автомобилей с менее мощными моторами. О каких же суммах налога в общей массе идет речь? Это выясняли специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» в ходе совместного онлайн-опроса. В исследовании приняли участие более 1500 человек.

Оказалось, что 9,9% респондентов (это практически каждый десятый участник) транспортный налог вообще не платят. А у каждого одиннадцатого (9,1%) сумма налога составляет 10–20 тыс. рублей.

Еще 5,3% не помнят, сколько у них уходит на эту статью расходов. Зато почти столько же автовладельцев (4,7%) вряд ли это могут забыть, поскольку у них налог на машину превышает 20 тыс. рублей в год.

Самый маленький налог (менее 1000 рублей) оплачивают не так много автовладельцев из числа наших респондентов — 8,7%. А вот налоги от одной до двух и от двух до трех тысяч рублей платит суммарно чуть менее четверти (23,3%) от опрошенных.

Самая многочисленная группа респондентов (20,8%) платит от 3 до 5 тысяч рублей, а еще 18,2% — от 5 до 10 тысяч.

Комментирует владелец автомобиля Subaru Impreza WRX STi Станислав Панин (стаж вождения: 15 лет):

Хорошо, что для большинства владельцев налог невысок. Подавляющий процент автомобилей имеет мощность менее 200 л.с., за которые приходится платить примерно от 3000 до 10 000 рублей. Это еще терпимо. Но что, если человеку захотелось прикупить автомобиль выходного дня для души? Разумеется, значительная часть подобных «игрушек» имеет высокую мощность, а в моем случае она составляет аж 280 л.с., за которые в Москве мне приходится платить 42 000 рублей! И это при том, что в год на ней я проезжаю менее 5000 км, а сами дороги сильнее «портят» мой автомобиль, чем наоборот. Отдавать кровные и приличные деньги за лицезрение того, как с каждым годом качество дорог (даже в Москве!) неуклонно падает — то еще удовольствие.

Надеяться на адекватные шаги от властей не приходится, а использовать темные сомнительные схемы по обходу этой несправедливости не хочется. Остается разве что поделить эти 42 000 рублей на 356 дней и утешать себя тем, что обладание автомобилем мечты мне обходится всего в 115 рублей в день (плюс бензин и прочее).

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