Транспортные средства разрешили регистрировать в МФЦ

Услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому принимать заявления автовладельцев и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ. Теперь сотрудники МВД будут работать прямо на территории МФЦ. Однако с ними заявители будут иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Остальное обслуживание станут осуществлять сотрудники центра.

Получить услугу можно будет в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов, а сам сервис позволит упростить регистрацию автомобиля, сэкономить время автовладельцам и расширит спектр услуг, предоставляемых в Многофункциональных центрах.

Необходимые изменения, чтобы эта услуга заработала, в документы уже внесены.