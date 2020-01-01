Транспортные средства разрешили регистрировать в МФЦ — журнал За рулем

Транспортные средства разрешили регистрировать в МФЦ

Услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

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Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому принимать заявления автовладельцев и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ. Теперь сотрудники МВД будут работать прямо на территории МФЦ. Однако с ними заявители будут иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Остальное обслуживание станут осуществлять сотрудники центра.

Получить услугу можно будет в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов, а сам сервис позволит упростить регистрацию автомобиля, сэкономить время автовладельцам и расширит спектр услуг, предоставляемых в Многофункциональных центрах.

Необходимые изменения, чтобы эта услуга заработала, в документы уже внесены.

Фото: АГН «Москва»

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