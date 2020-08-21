Кроссовер GAC GS5 появился в России

Пока замечены лишь единичные экземпляры, но продажи должны стартовать уже 5 сентября.

Материалы по теме Новый кроссовер GAC будет в продаже с сентября

Компания GAC готовится к запуску третьей своей модели в России — после кроссовера GS8 и минивэна GN8. Новинка будет компактнее указанных моделей и, что особенно важно, доступнее. По предварительным данным, цены должны быть озвучены до конца августа, а старт продаж объявлен 5 сентября.

Ранее сообщалось, что первое время машины попадут лишь в Москву, а предназначаться они будут только для шоу-румов и потребительских тестов. Скорее всего, фотографию именно такого автомобиля и разместил ресурс Китайские автомобили. Что касается товарных экземпляров, они будут доступны у дилеров лишь к концу сентября.

У кроссовера 137-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра, работающий в паре с МКП или автоматом. У самых простых версий нет обогрева сидений и зеркал, но остальные варианты куда богаче: в «предмаксимальной» комплектации появляется беспроводная зарядка телефона, а в топ-версии — панорамная крыша, адаптивные фары и другие премиальные опции. Отметим, что эти данные также носят предварительный характер — варианты оснащения для нашего рынка пока не объявлены.

Модель GAC GS5 уже получила российскую сертификацию.

Фото: GAC