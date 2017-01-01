Отзывают Спринтеры: проблемы с электропроводкой — журнал За рулем

Отзывают Спринтеры: проблемы с электропроводкой

Отзыву подлежат автомобили, проданные на российском рынке с февраля по октябрь 2019 года.

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает об отзыве 15 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (тип 907/910), реализованных на российском рынке в период с февраля по октябрь прошлого года, с VIN-кодами согласно приложению, размещенному на сайте ведомства.

В этих автомобилях электропровода, расположенные в области поворотных каркасов сидений, могут быть зажаты и перебиты. Также под поворотным сиденьем проходит электропровод боковой подушки безопасности, и если он будет поврежден, подушка может самопроизвольно сработать или, наоборот, не сработать при аварии.

Официальные дилеры марки уведомят владельцев автомобилей, что необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на сервисное обслуживание, во время которого будет откорректирована прокладка жгутов электропроводов поворотных сидений. Эти работы бесплатны для автовладельцев.

Также можно и самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, сопоставив VIN—код автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

Фото: Mercedes-Benz

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Отзывы о Mercedes-Benz Sprinter (10)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Раньше мерсы были во много раз качественнее и надежней. Я работал на мерсе 2017 года, почти новый был, пробег около 50 тысяч. По комфорту, конечно, удобный, ход мягкий. А вот с надежностью сильно подкачал. Переход на пониженную сопровождается хрустом, движок работает неровно, ходовая слабая, маши...

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