Отзывают Спринтеры: проблемы с электропроводкой

Отзыву подлежат автомобили, проданные на российском рынке с февраля по октябрь 2019 года.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает об отзыве 15 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (тип 907/910), реализованных на российском рынке в период с февраля по октябрь прошлого года, с VIN-кодами согласно приложению, размещенному на сайте ведомства.

В этих автомобилях электропровода, расположенные в области поворотных каркасов сидений, могут быть зажаты и перебиты. Также под поворотным сиденьем проходит электропровод боковой подушки безопасности, и если он будет поврежден, подушка может самопроизвольно сработать или, наоборот, не сработать при аварии.

Официальные дилеры марки уведомят владельцев автомобилей, что необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на сервисное обслуживание, во время которого будет откорректирована прокладка жгутов электропроводов поворотных сидений. Эти работы бесплатны для автовладельцев.

Также можно и самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, сопоставив VIN—код автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

В сентябре прошлого года Спринтеры отзывали по похожей причине: тогда жгут электропроводов двигателя был плохо уложен в моторном отсеке, из-за чего могло произойти перетирание проводов.



Фото: Mercedes-Benz