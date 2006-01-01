... а также заряженной версии Kona N Line.

Материалы по теме Hyundai вывела на тесты обновленный кроссовер Kona

Hyundai опубликовала первые изображения новых кроссоверов Kona и Kona N Line. Дизайн машин выполнен в русле философии «чувственной спортивности», которую сейчас продвигает производитель.

«Нос» Коны стал шире и акулоподобным, а формы автомобиля — более обтекаемыми. Обновлены дневные ходовые огни — они выглядят стильнее, и это делает экстерьер автомобиля более высокотехнологичным и утонченным. Внедорожный образ кроссовера дополняют декоративная защита картера и оригинальный бампер.

У спортивной версии кроссовера Kona N Line более аэродинамичный дизайн с агрессивным передним бампером с низкорасположенным воздухозаборником, подчеркнутым тонкими изгибами боковых заглушек.

Значок Hyundai переместился на решетку радиатора, и есть три небольших воздухозаборника, расположенных прямо над решеткой.

Хотя линейка двигателей все еще неизвестна, по версии корейского издания thekoreancarblog.com, обычная Kona должна получить тот же двигатель, что и Sonata — 1.6 Turbo GDi, 180 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а на N Line установят новый Smartstream 1.6 Turbo GDi мощностью 215 л.с., который будет агрегатирован 8-ступенчатым роботом.

Другие детали о дизайне новинок Kona и Kona N Line обещают раскрыть в ближайшее время.

Новый кроссовер Hyundai: первые изображения ... а также заряженной версии Kona N Line. Новый кроссовер Hyundai: первые изображения

Также известно, что Hyundai зарегистрировала название Bayon для Европы. Какая именно модель его получит, пока неясно.



Фото: Hyundai