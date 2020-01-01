Электромотоцикл «Калашников»: двоих не вынесет!

Байк стилизован под легендарную модель Иж-49 1951 года выпуска.

Материалы по теме За что автомобилисты не любят мотоциклистов

Российский электромотоцикл представили на форуме «Армия-2020» и сообщили, что эковерсия будет выпущена лимитированной партией в 49 экземпляров. Мотоцикл оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением и развивает скорость до 90 км/ч. Он весит 130 кг, его максимальная мощность — 15 кВт (около 20 л.с.), а максимальный крутящий момент — 60 Нм. Байк оснащен литий-ионной батареей энергоемкостью 4 кВт.ч, у него вентилируемые тормозные диски с гидроприводом, а запас хода на одной зарядке составляет 80 километров. Заражается он от бытовой электросети 220 Вольт.

О цене пока ничего не известно, но источники сообщают, что стоить он будет в районе 1,5 млн рублей.

Предназначен электробайк для перевозки одного человека, пассажирское место не предусмотрено.

Jawa тоже разрабатывает электрический мотоцикл, и есть его возможные изображения.



Фото: Концерн «Калашников»